Глава минобороны Украины подал в Верховную раду заявление об отставке

Киев, 2 ноября. Министр обороны Украины Андрей Таран подал в парламент заявление об отставке, сообщает интернет-издание «НВ».

По информации журналистов, сведения о решении чиновника им передал представитель правительства в законодательном органе Тарас Мельничук.

«Министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную раду заявление об отставке», — говорится в публикации издания.

Ранее стало известно, что решение об отставке также принял украинский вице-премьер Алексей Резников. По некоторым данным, он может сменить Тарана на посту министра обороны. Аналитик Андрей Союстов полагает, что назначение Резникова главой военного ведомства грозит резкой эскалацией напряженности в Донбассе.