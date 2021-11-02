Экс-глава МИД Украины Климкин предупредил Зеленского о жестком разговоре с Путиным

Киев, 2 ноября. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит опасаться встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

Бывший министр иностранных дел Украины оценил перспективы возможной встречи Зеленского и Путина. По словам Климкина, президент России будет разговаривать жестко.

«У него сейчас на руках, извините за карточную терминологию, есть много козырей», — пояснил свою позицию экс-глава МИД Украины в эфире телеканала «Эспрессо».

Климкин полагает, что встреча двух президентов принесет Киеву пользу только после приобретения поддержки западных партнеров.

Экс-глава МИД Украины ранее сделал неожиданное заявление после критики Германии и Франции из-за беспилотников Bаyraktar в Донбассе. Призывы Парижа и Берлина к деэскалации конфликта в Донбассе не стоит воспринимать как выпад в сторону Киева, подчеркнул Климкин. Франция и Германия выразили беспокойство в связи с ситуацией.