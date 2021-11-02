Ford презентует новый пикап Ranger 24 ноября

Вашингтон, 2 ноября. Американский концерн Ford представит публике новое поколение пикапа Ranger на презентации 24 ноября, сообщает Motor1. Автомобиль станет глобальной моделью компании и будет продаваться в 180 странах.

Производство Ford Ranger стартует уже в следующем году. Продажи новинки в США начнутся не раньше 2023 года. Пикап получил С-образные дневные ходовые огни, а также широкую решетку радиатора, ребристый капот и большие зеркала заднего вида.

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Инженеры также прокачали салон, добавив информационно-развлекательную систему с 15,5 дюймовым сенсорным дисплеем. Устройство сможет поддерживать Android Auto и Apple CarPlay для автономной работы с мобильными устройствами и другими гаджетами.

Компания Audi ранее показала обновленный седан А8 — автомобиль 2022 модельного года. Внешний вид новинки претерпел изменения: машина получила хромированную решетку радиатора с другим узором, новые воздухозаборники и матричные фары.