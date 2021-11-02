Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 20:55
20:53
Экономика
Nissan объявил о подготовке пятого поколения Pathfinder для российского рынка
20:53
Весь мир
Десять штатов подали иски к Байдену с требованиями отмены обязательной вакцинации
20:51
Весь мир
В Саудовской Аравии продолжаются раскопки двух древних городов
20:51
Общество
Владимир Кехман назвал тяжелым финансовое состояние МХАТа
20:51
Политика
Экономист Дудчак озвучил главную проблему Евросоюза на фоне газового кризиса
20:49
Армия
Депутат Рады Забродский: России потребуется несколько часов, чтобы разгромить Украину
20:49
Политика
Глава правящей партии Грузии Кобахидзе выступил против призыва оппозиции сдавать мандаты
20:49
Весь мир
Власти Бахрейна призвали своих подданных немедленно покинуть территорию Ливана
20:48
Происшествия
Пассажир летевшего в Германию самолета умер на борту лайнера от коронавируса
20:47
Общество
Роберт Дауни — младший и Мэтт Дэймон присоединились к касту фильма Кристофера Нолана
Все новости

ДНР зафиксировала размещение 37 единиц военной техники ВСУ в Донбассе
Армия
ДНР зафиксировала размещение 37 единиц военной техники ВСУ в Донбассе
Новостное агентство «Харьков»  /  Андрей Тюнников

Донецк, 2 ноября. Вооруженные силы Украины стягивают в Донбасс большое количество танков и крупной артиллерии. Об этом сообщили военные Донецкой Народной Республики.

Украинская армия сосредоточила в населенных пунктах региона более 30 единиц военной техники. Об этом рассказал представитель Народной милиции ДНР.

«Выявлено размещение 37 единиц вооружения и военной техники десятой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», — сообщили в ведомстве.

По словам военных, среди обнаруженного вооружения были противотанковые пушки «Рапира» калибра 100 миллиметров, самоходные 122-мм гаубицы «Гвоздика», а также 24 танка Т-72. Техника была зафиксирована на железнодорожной станции в населенном пункте Константиновка.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ могут перейти к масштабному наступлению на ДНР через поселок Тельманово. Предполагается, что вместе с этим украинская армия может попытаться атаковать по всей линии фронта с целью оттянуть войска республики с направления главного удара.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ДНР зафиксировала размещение 37 единиц военной техники ВСУ в Донбассе
украина днр всу донбасс
Комментировать