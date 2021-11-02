ДНР зафиксировала размещение 37 единиц военной техники ВСУ в Донбассе

Донецк, 2 ноября. Вооруженные силы Украины стягивают в Донбасс большое количество танков и крупной артиллерии. Об этом сообщили военные Донецкой Народной Республики.

Украинская армия сосредоточила в населенных пунктах региона более 30 единиц военной техники. Об этом рассказал представитель Народной милиции ДНР.

«Выявлено размещение 37 единиц вооружения и военной техники десятой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», — сообщили в ведомстве.

По словам военных, среди обнаруженного вооружения были противотанковые пушки «Рапира» калибра 100 миллиметров, самоходные 122-мм гаубицы «Гвоздика», а также 24 танка Т-72. Техника была зафиксирована на железнодорожной станции в населенном пункте Константиновка.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ могут перейти к масштабному наступлению на ДНР через поселок Тельманово. Предполагается, что вместе с этим украинская армия может попытаться атаковать по всей линии фронта с целью оттянуть войска республики с направления главного удара.