Бразилия объявила о расширении обязательств в сфере борьбы с изменениями климата

Бразилиа, 2 ноября. Правительство Бразилии объявило о расширении климатических обязательств. Об этом сообщил министр экологии Хоакин Перейра Лейти.

Глава ведомства заявил, что к 2030 году страна обещает сократить выбросы парниковых газов на 50% против прежних 43%. Отсчет будет вестись от уровня 2005 года. При этом исходные показатели были изменены таким образом, что стране будет легче выполнить задачу.

Группа активистов в сфере экологии Observatório do Clima отметила, что достижение нового целевого показателя в 50% не будет иметь такого эффекта, как прошлые 43% с исходными показателями. Они утверждают, что Бразилия на самом деле не поставила перед собой более амбициозные цели.

Правительство страны взяло на себя новые обязательства в рамках конференции ООН высокого уровня по климату в Глазго.

Will a deal at #COP26 curb Brazil's loggers? This tethered beauty, big as a whale was stopped by environmental cops while travelling along a dusty backroad at night. The driver had papers & could pass. His documents may have been legal, but we were told that many are forged. pic.twitter.com/llGQLAOMtT — wietske burema (@wburema) November 2, 2021

«Мы будем действовать с чувством ответственности и попытаемся найти способы более быстрого достижения целей. Я подтверждаю свои слова всем тем, кто участвует в конференции, и бразильскому народу: Бразилия является частью решения этой глобальной проблемы», — отметил глава государства Жаир Болсонару.

Кроме того, Перейра Лейти сообщил, что Бразилия планирует стать углеродно-нейтральной к 2050 году.

Данные обещания были сделаны после двух лет отрицания президентом актуальности проблемы глобального потепления и рекордных темпов сокращения лесов Амазонии.

По данным исследования, опубликованного Observatório do Clima, выбросы парниковых газов в Бразилии увеличились в 2020 году на 9,5%. Темпы обезлесения достигли рекордных темпов за последние 12 лет и стали основной причиной проблемы.