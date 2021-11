Бразилия объявила о расширении обязательств в сфере борьбы с изменениями климата

Бразилиа, 2 ноября. Правительство Бразилии объявило о расширении климатических обязательств. Об этом сообщил министр экологии Хоакин Перейра Лейти.

Глава ведомства заявил, что к 2030 году страна обещает сократить выбросы парниковых газов на 50% против прежних 43%. Отсчет будет вестись от уровня 2005 года. При этом исходные показатели были изменены таким образом, что стране будет легче выполнить задачу.

Группа активистов в сфере экологии Observatório do Clima отметила, что достижение нового целевого показателя в 50% не будет иметь такого эффекта, как прошлые 43% с исходными показателями. Они утверждают, что Бразилия на самом деле не поставила перед собой более амбициозные цели.

Правительство страны взяло на себя новые обязательства в рамках конференции ООН высокого уровня по климату в Глазго.

