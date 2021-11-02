Вадим Манукян считает, что «короткий роман» Ольги Бузовой с МХАТом подошел к концу

Санкт-Петербург, 2 ноября. Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян оценил развитие российского шоу-бизнеса и прокомментировал скандалы вокруг МХАТа.

Ведущий проекта ФАН «Давай поговорим» Вадим Манукян регулярно берет интервью у российских знаменитостей из мира спорта и шоу-бизнеса. По его мнению, современная индустрия развлечений постоянно переживает изменения благодаря появлению новых звезд интернета.

Манукян вспомнил скандал с отменой спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей Ольги Бузовой. По решению руководства зрители не увидят постановку. Блогер прокомментировал эту историю в интервью «Журналу Город».

«Бузова как ледокол, она видит цель и не видит преград. Поэтому она и оказалась на сцене МХАТа. Однако у меня сложилось впечатление, что после смены руководства этого театра и отмены спектакля «Чудесный грузин» у Оли, скорее всего, короткий роман со МХАТом завершился», — предположил блогер.

Манукян также отметил, что современный шоу-бизнес начал меняться под влиянием таких знаменитостей, как Бузова, рэпер Моргенштерн и блогер Даня Милохин. Однако артистам не стоит пытаться спровоцировать хайп неоднозначными методами, как это сделали Филипп Киркоров и рэпер Давид Манукян, которые появились на ковровой дорожке Муз-ТВ в компании полуобнаженных мужчин-моделей.

Напомним, МХАТ отказался от сотрудничества с телеведущей, объяснив свое решение низкими продажами билетов на спектакль. В ответ Ольга Бузова пожелала руководству постоянно таких продаж, какие были на постановку с ее участием.