Восьмилетний мальчик дважды пытался сбежать из дома в Волгоградской области

Камышин, 2 ноября. Ученик начальных классов в очередной раз ушел из своего дома в Камышине и не вернулся.

Сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области почти сутки разыскивают мальчика. Несовершеннолетний покинул родительский дом вчера, 1 ноября. В последний раз ребенка видели на Гороховой улице, дальнейшая судьба школьника неизвестна.

Родители последний раз общались с сыном в понедельник в 16:30. Из дома малолетний сбегал уже неоднократно. В день пропажи ребенок оделся в серую кофту с капюшоном и синие джинсы. На ногах несовершеннолетнего на момент исчезновения были черные кроссовки, а на голове надета серо-синяя кепка.

Не так давно сообщалось о том, что в Твери мальчик ушел из дома после ссоры с родителями. Его разыскивают волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.