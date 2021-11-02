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Власти Боливии обвинили оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране
Весь мир
Власти Боливии обвинили оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране
Global Look Press  /  David Flores / dpa

Ла-Пас, 2 ноября. Правительство Боливии осудило призывы оппозиционных сил к проведению национальной забастовки 8 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Хорхе Рихтер.

По мнению правительства, за этими призывами стоит попытка дестабилизировать страну, экономика которой только начала восстанавливаться от последствий пандемии COVID-19.

«Эти угрозы дестабилизации страны или нанесения экономического ущерба Боливии, несомненно, будут оценены боливийским народом в соответствующее время, когда ему придется сформулировать мнение о поведении оппозиционных сил по отношению к правительству», — заявил Рихтер.

Он добавил, что правительство привержено диалогу, но шаги оппозиции препятствуют «оживлению экономики, восстановлению производственных площадей страны, поэтому забастовка является не более чем политически-мотивированной акцией».

Министр по делам президента Боливии Мария Нела Прада подчеркнула, что зачинщиками забастовки, являются те, чья жизнь экономически обеспечена, что не соответствует реальностям жизни «большинства боливийских семей, которые живут на то, что они зарабатывают каждый день».

Согласно заявлениям оппозиции, она стремится отменить Закон 1386 Национальной стратегии борьбы с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма, который действует в стране. Оппозиция выступает за принятие новой версии законодательного акта, которую правительство Боливии недавно отозвало из Многонационального законодательного собрания.

В середине октября президент страны Луис Арсе призвал своих сторонников выйти на улицы боливийских городов, чтобы защитить правящую власть от попытки государственного переворота со стороны консервативных сил. Он обвинил оппозицию в подготовке условий для нового государственного переворота, как в 2019 году, когда был смещен президент Эво Моралес.

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