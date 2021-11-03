Принцесса Евгения поделилась фотографией сына в костюме монстра

Лондон, 2 ноября. Принцесса Евгения на своей странице в Instagram опубликовала милый снимок, на котором предстал ее недавно родившийся сын Огаст, облаченный в костюм милого многоглазого монстра, пишет Teleprogramma.pro.

«Интересно, о чем они говорят?» — подписала публикацию счастливая мать.

Стоит отметить, что члены британской королевской семьи не часто балуют публику личными фотографиями и уж тем более снимками своих отпрысков. Скорее всего, именно по этой причине снимок маленького Огаста вызвал в сети небывалый ажиотаж.

«Какой милашка!»; «Сладость! Счастливого Хеллоуина!»; «Как быстро он растет! Хотим скорее увидеть лицо», — были растроганы подписчики принцессы.

Огаст появился на свет в феврале 2021 года. Его мать — принцесса Евгения, а отец — бизнесмен Джек Бруксбэнк. Мальчик является девятым правнуком королевы Елизаветы II и тринадцатым в очереди на британскую корону.

О том, что герцогиня Йоркская ждет ребенка, стало известно 5 сентября 2020 года. В 2018 году Евгения вышла замуж за предпринимателя Джека Бруксбэнка. Огаст родился 9 февраля 2021 года в Портлендском госпитале в британской столице.

Сначала мальчик был двенадцатым по счету на британскую корону, но в сентябре того же года, после рождения Сиенны Элизабет Мапелли-Моцци, он опустился на тринадцатую позицию.

20 февраля стало известно, что полное имя ребенка — Огаст (Август) Филипп Хоук. Второе имя ему досталось в честь прадеда по матери — принца Филиппа, герцога Эдинбургского, а третье имя — традиционное в семье Бруксбэнков. Имя Огаст носил принц Альберт, супруг королевы Виктории и предок всех Виндзоров.

Из-за того, что отец Огаста — простолюдин и лишен всяческих титулов, ребенок титула тоже не получит. Исключением из правил он может стать только по решению монарха.

Ранее сообщалось, что муж принцессы Евгении сменил работу после скандала с девушками на яхте.