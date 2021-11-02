Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед» второй раз подряд

Манчестер, 2 ноября. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду во второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед».

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте сообщила, что 36-летний португальский форвард Роналду стал лучшим футболистом команды в октябре. За пятикратного обладателя «Золотого мяча» проголосовали 57% участников опроса. В октябре Роналду принял участие в пяти матчах «красных дьяволов», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Португальский нападающий вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом. Один из самых титулованных игроков в истории современного футбола подписал контракт до июня 2023 года с возможностью продления еще на год.

Ранее «ПСЖ» не включил Лионеля Месси в заявку на матч Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом». Аргентинский форвард не успел восстановиться от травмы, полученной в игре чемпионата Франции.