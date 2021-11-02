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Дефект подвески заставил Tesla отозвать порядка 3 тысяч электрокаров
Экономика
Дефект подвески заставил Tesla отозвать порядка 3 тысяч электрокаров
tesla.com  /  Tesla

Вашингтон, 2 ноября. Американская компания Tesla выявила дефект в части своей продукции. Автопроизводитель отзывает машины назад, чтобы предотвратить возможный урон.

Дефект обнаружили на электромобилях моделей Model 3 и Model Y. Неисправность связана с креплениями, которые обеспечивают соединение подвески с подрамником. Неправильная установка может привести к их ослаблению и стать причиной аварии.

Всего корпорация отзывает 2822 электрокара. Сервисные службы будет проводить повторную регулировку проблемных элементов. Компания произведет замену деталей, если это необходимо.

Стоимость Tesla ранее превысила триллион долларов. Повышение рыночной стоимости сделала одного из сооснователей корпорации, Илона Маска, самым богатым человеком в мире.

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tesla электрокар подвеска
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