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Сомали возобновило избрание Народной палаты парламента

Весь мир
Сомали возобновило избрание Народной палаты парламента
parliament.gov.so  /  Xuquuqda Dhawrista Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya

Могадишо, 2 ноября. Стартовали выборы депутатов в Народную палату сомалийского парламента, что ознаменовало переход страны к следующему этапу подготовки к президентскому голосованию. Первых двух законодателей, из 275 необходимых, избрали в столице в условиях строгой безопасности.

«Я рад, что сегодня мы официально начали выборы в нижнюю палату парламента Сомали», — заявил премьер Мохамед Хусейн Робле.

Голосование проводилось по сложной непрямой модели. Почти 30 тысяч делегатов от племен назначили для выбора 275 депутатов в Народную палату, в то время как законодательные органы пяти регионов одобрили 54-х сенаторов. Объединенный парламент после приведения к присяге изберет следующего президента.

Однако многоступенчатые выборы откладывали более чем на год из-за политической вражды на высших уровнях власти. В апреле боевики напали на Могадишо после того, как действующий национальный лидер Мохамед Абдуллахи продлил срок собственных полномочий без проведения новых выборов.

Конституционный кризис разрешился, когда президент отменил продление, а премьер установил расписание голосования, но при этом напряженность между политиками возросла. Особенно после увольнения начальника Национального агентства разведки и безопасности (NISA) Фахада Ясина на фоне нераскрытого убийства 23-летней сотрудницы отдела кибербезопасности, исчезнувшей в конце июня в штаб-квартире ведомства.

Регионы попытались примирить конфликтующие стороны, потому что политическая напряженность подрывала безопасность Сомали и не продвигала парламентские выборы. Уже тогда наблюдатели заявляли, что президентское голосование сдвинется на неопределенное время, пока не назначат законодателей.

По итогу Мохамед Абдуллахи и Мохамед Хусейн Робле выступили с единым призывом ускорить избрание парламентариев. Голосование в Сенат завершилось в Джубаленде, Пунтленде, Хиршабелле и Юго-Западном Сомали, но не Галмудуге.

«Я прошу регионы как можно скорее начать выборы в нижнюю палату и с нетерпением жду, чтобы этот процесс завершился мирным путем», — подчеркнул премьер.

Два депутата, которых избрали, вошли в число 46 представителей провозгласившего в 1991 году независимость Сомалиленда. При этом Могадишо по-прежнему считает непризнанное государство суверенной территорией, поэтому предоставил места в федеральном парламенте. Голосование за оставшихся депутатов состоится в ближайшие дни.

Представители избирательных комиссий ожидают, что выборы законодателей в нижнюю Народную палату завершатся к началу декабря, а к концу года объединенный парламент изберет президента. Примечательно, что последние прямые выборы в Сомали состоялись в 1969 году, когда экс-лидер Мохаммед Сиада Барре совершил переворот и возглавил страну до 1991-го.

Аналитики отметили, что тупиковая ситуация с выборами отвлекла от более серьезных проблем, в первую очередь от боевиков «Аш-Шабаб». Изгнанное из Могадишо десять лет назад движение контролирует сельскую местность и продолжает атаковать как столицу, так и другие города.

Ранее запрещенная в РФ военизированная группировка «Ахль ас-сунна ва-ль-джамаа» вернулась на сомалийскую политическую сцену взятием под контроль города Гуриель региона Галмудуг, чем прервала муниципальные выборы.

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