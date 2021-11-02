Музыкант Вадим Самойлов прокомментировал задержание рэпера Yung Trappa

Интерес общества к криминальной тематике не идет ему на пользу. Об этом в интервью ФАН заявил бывший участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев), чьи совместные с Алишером Моргенштерном композиции «Розовое вино» и Family стали причиной судебного разбирательства по делу о пропаганде наркотиков, был задержан по обвинению в изнасиловании в Ленинградской области. Поводом послужило заявление 18-летней петербургской студентки о том, что артист совершил действия сексуального характера без ее согласия. Тот, в свою очередь, утверждает, что согласие было и что это уже не первая их встреча интимного характера. Напомним, что Yung Trappa провел пять лет и семь месяцев заключения под стражей за продажу наркотиков, откуда вышел в феврале 2021 года.

instagram.com / @official_yung_trappa

«Думаю, мы не должны давать каких-либо оценок произошедшему, пока в этом не разберется суд. Что же касается попадания представителей шоу-бизнеса, в частности этого рэпера, в мир криминала, то здесь можно лишь заметить, что в обществе в целом есть повышенное внимание к нему — а сам Yung Trappa стал в этом отношении лишь частью общей статистики. Не думаю, что в этом виновато его творчество или рэп в целом», — высказал свое отношение к инциденту Самойлов.

Ранее заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК РФ Иван Соловьев заявил о возможном влиянии на рэпера Yung Trappa «тюремных университетов».