Самой популярной в мемах собаке породы шиба-ину исполнилось 16 лет

Москва, 2 ноября. Популярная в интернет-мемах собака породы шиба-ину по кличке Кабосу отмечает 2 ноября день рождения. Питомцу сегодня исполнилось 16 лет.

Хозяева мемной шиба-ину в течение многих лет отмечают день рождения животного именно 2 ноября. При этом точная дата появления на свет остается неизвестной. Дело в том, что Кабосу взяли у заводчика. Предприниматель закрывал свой бизнес по разведению животных и планировал усыпить собак, которых не удалось продать.

Сейчас Кабосу является героиней большого количества мемов, благодаря фотогеничности и яркой мимике. Кроме того, в честь животного дали название криптовалюте.

Известный американский предприниматель и инженер Илон Маск ранее завел нового домашнего питомца — собаку породы шиба-ину. Фотографию любимца по кличке Флоки бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter.