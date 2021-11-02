Прохор Шаляпин опроверг слухи о романе с «копией» Софи Лорен

Москва, 2 ноября. Музыкант Прохор Шаляпин прокомментировал домыслы про свой роман с Любовью Лапшиной-Богушевой, двойником актрисы Софи Лорен. Артист признался, что никогда не был влюблен в подругу.

Прохору Шаляпину регулярно приписывают романы с российскими знаменитостями и обеспеченными поклонницами. Недавно артист спровоцировал слухи об отношениях с подругой Любовью Лапшиной-Богушевой после совместного фото и заявления о том, что он провел время в компании Софи Лорен. Вскоре женщина призналась в проекте «Звезды сошлись», что закрутила роман с музыкантом.

Шаляпин вновь затронул эту тему. Артист опроверг слухи об их отношениях и заявил, что простил подругу, передает Teleprogramma.pro.

«Она хорошая женщина. Добрая, интеллигентная. Ни о каких романах не шло и речи. Никто не пиарился на ней. Никто ничего не придумывал. Это было три-четыре года назад. Тогда никто не обратил на это внимания. Если ей нужен пиар, то пусть», — объяснил артист.

Бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина готовилась к пышной свадьбе с миллионером на фоне переживаний артиста из-за слухов и смерти супруги. Однако в последний момент невеста сбежала из-под венца в торжественный день.