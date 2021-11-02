Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 20:53
20:51
Весь мир
В Саудовской Аравии продолжаются раскопки двух древних городов
20:51
Общество
Владимир Кехман назвал тяжелым финансовое состояние МХАТа
20:51
Политика
Экономист Дудчак озвучил главную проблему Евросоюза на фоне газового кризиса
20:49
Армия
Депутат Рады Забродский: России потребуется несколько часов, чтобы разгромить Украину
20:49
Политика
Глава правящей партии Грузии Кобахидзе выступил против призыва оппозиции сдавать мандаты
20:49
Весь мир
Власти Бахрейна призвали своих подданных немедленно покинуть территорию Ливана
20:48
Происшествия
Пассажир летевшего в Германию самолета умер на борту лайнера от коронавируса
20:47
Общество
Роберт Дауни — младший и Мэтт Дэймон присоединились к касту фильма Кристофера Нолана
20:45
Общество
Ученые Лейденского университета назвали синхронизацию ритмов сердца признаком взаимной симпатии
20:43
Общество
Чилийская научная группа выявила 265 генов, которые помогают растениям выжить в пустыне
Все новости

Прохор Шаляпин опроверг слухи о романе с «копией» Софи Лорен

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 19:23
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опроверг слухи о романе с «копией» Софи Лорен
wikipedia.org  /  Александр Гурешов / CC BY-SA 3.0

Москва, 2 ноября. Музыкант Прохор Шаляпин прокомментировал домыслы про свой роман с Любовью Лапшиной-Богушевой, двойником актрисы Софи Лорен. Артист признался, что никогда не был влюблен в подругу.

Прохору Шаляпину регулярно приписывают романы с российскими знаменитостями и обеспеченными поклонницами. Недавно артист спровоцировал слухи об отношениях с подругой Любовью Лапшиной-Богушевой после совместного фото и заявления о том, что он провел время в компании Софи Лорен. Вскоре женщина призналась в проекте «Звезды сошлись», что закрутила роман с музыкантом.

Шаляпин вновь затронул эту тему. Артист опроверг слухи об их отношениях и заявил, что простил подругу, передает Teleprogramma.pro.

«Она хорошая женщина. Добрая, интеллигентная. Ни о каких романах не шло и речи. Никто не пиарился на ней. Никто ничего не придумывал. Это было три-четыре года назад. Тогда никто не обратил на это внимания. Если ей нужен пиар, то пусть», — объяснил артист.

Бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина готовилась к пышной свадьбе с миллионером на фоне переживаний артиста из-за слухов и смерти супруги. Однако в последний момент невеста сбежала из-под венца в торжественный день.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Прохор Шаляпин опроверг слухи о романе с «копией» Софи Лорен
отношения шаляпин артист
Комментировать