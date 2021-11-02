Геннадий Онищенко отреагировал на заявление Владимира Путина по ситуации с COVID-19 в РФ

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по оборонной тематике назвал ситуацию с распространением коронавируса в нашей стране очень сложной. Глава государства отметил, что за все время пандемии в России не было такого числа заболевших, сообщает ТАСС.

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается. Больше сорока тысяч заболевших за сутки. Такого никогда не было», — отметил Путин в ходе совещания, состоявшегося в понедельник.

По мнению российского политика, доктора медицинских наук, академика РАН Геннадия Онищенко, то, что президент затронул эту тему во время совещания, посвященного вопросам обороны, говорит, что глава государства крайне серьезно относится к сложившейся ситуации.

Онищенко обратил внимание, что в своем выступлении президент указал на более низкий, чем необходимо, уровень популяционного иммунитета, подчеркнув необходимость более широкого охвата населения вакцинацией.

Федеральное агентство новостей /

В беседе с ФАН Геннадий Онищенко развил эту тему.

«Нам сегодня очень нужна детская вакцина от COVID-19, которая у нас только разрабатывается, — подчеркнул собеседник ФАН. — Вакцинация детей, которые часто являются переносчиками заболевания, — один из ключевых моментов в борьбе с пандемией».

В качестве примера Онищенко рассказал, что в США, несмотря на уже и так широкий охват населения вакцинацией, тем не менее активно начали прививать детей.

«Кроме того, нам нужны специфические противокоронавирусные препараты, которые могут купировать заболевание на ранней стадии. И, конечно, нам нужно резко увеличить охват населения прививками, и это в полном смысле ответственность всех и каждого. Вакцин у нас достаточно, весь вопрос в организации. Спрос должен быть с руководителей всех регионов», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Отметим, в России в гражданском обороте в настоящее время находятся четыре вакцины отечественного производства. Самая популярная из них «Спутник V» уже отлично зарекомендовала себя не только внутри страны, но и за рубежом. Подробнее о российских вакцинах от COVID-19 — в инфографике ФАН.