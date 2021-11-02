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Вице-премьер Украины Резников призвал к поиску «рецепта» решения ситуации в Донбассе
Политика
Вице-премьер Украины Резников призвал к поиску «рецепта» решения ситуации в Донбассе
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 2 ноября. Киев будет вынужден искать «свой рецепт» для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

Политик прокомментировал ситуацию в Донбассе. По его словам, Украина не может заимствовать ни одну известную в мире модель для урегулирования проблемы.

«Придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий», — цитирует Резникова пресс-служба.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обсудил с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, а также энергетические вопросы Европы. Политики переговорили в Глазго, где проходит конференция ООН по климату.

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украина донбасс резников
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