Вице-премьер Украины Резников призвал к поиску «рецепта» решения ситуации в Донбассе

Киев, 2 ноября. Киев будет вынужден искать «свой рецепт» для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

Политик прокомментировал ситуацию в Донбассе. По его словам, Украина не может заимствовать ни одну известную в мире модель для урегулирования проблемы.

«Придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий», — цитирует Резникова пресс-служба.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обсудил с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, а также энергетические вопросы Европы. Политики переговорили в Глазго, где проходит конференция ООН по климату.