Российские банки могут столкнуться с оттоком средств из-за внедрения цифрового рубля

Москва, 2 ноября. Появление цифрового рубля может спровоцировать отток ликвидности в российских банках. Таким образом, до конца 2024 года в новую валюту может перетечь порядка 9 трлн рублей.

Такой прогноз обнародовали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Около 5 млн рублей может перейти со счетов граждан, а еще 4 трлн рублей — компаний. Потолок в 9 трлн рублей аналитики назвали верхней границей возможного оттока, который может произойти в случае быстрого внедрения цифрового рубля.

Руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко в беседе с ИА REGNUM, в свою очередь, отметила, что введение новой валюты вряд ли повлечет массовый отказ населения и предприятий от привычных способов хранения денег.

«Процесс (внедрения цифрового рубля. — Прим. ФАН) будет растянутым во времени и может быть компенсирован за счет существующих инструментов кредитно-денежной политики. Позиция Банка России выглядит обоснованной: введение цифрового рубля вряд ли повлечет за собой резкий массовый отказ граждан и компаний от привычных способов хранения денег», — объяснила Левашенко.

Минфин ранее представил стратегию развития финансового рынка до 2030 года, в котором заявил, что запуск цифрового рубля станет одним из главных проектов в области цифровизации экономики. Благодаря такой валюте удастся в дальнейшем развивать платежную инфраструктуру.