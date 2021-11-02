Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 20:53
20:53
Весь мир
Десять штатов подали иски к Байдену с требованиями отмены обязательной вакцинации
20:51
Весь мир
В Саудовской Аравии продолжаются раскопки двух древних городов
20:51
Общество
Владимир Кехман назвал тяжелым финансовое состояние МХАТа
20:51
Политика
Экономист Дудчак озвучил главную проблему Евросоюза на фоне газового кризиса
20:49
Армия
Депутат Рады Забродский: России потребуется несколько часов, чтобы разгромить Украину
20:49
Политика
Глава правящей партии Грузии Кобахидзе выступил против призыва оппозиции сдавать мандаты
20:49
Весь мир
Власти Бахрейна призвали своих подданных немедленно покинуть территорию Ливана
20:48
Происшествия
Пассажир летевшего в Германию самолета умер на борту лайнера от коронавируса
20:47
Общество
Роберт Дауни — младший и Мэтт Дэймон присоединились к касту фильма Кристофера Нолана
20:45
Общество
Ученые Лейденского университета назвали синхронизацию ритмов сердца признаком взаимной симпатии
Все новости

Российские банки могут столкнуться с оттоком средств из-за внедрения цифрового рубля
Экономика
Российские банки могут столкнуться с оттоком средств из-за внедрения цифрового рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 ноября. Появление цифрового рубля может спровоцировать отток ликвидности в российских банках. Таким образом, до конца 2024 года в новую валюту может перетечь порядка 9 трлн рублей.

Такой прогноз обнародовали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Около 5 млн рублей может перейти со счетов граждан, а еще 4 трлн рублей — компаний. Потолок в 9 трлн рублей аналитики назвали верхней границей возможного оттока, который может произойти в случае быстрого внедрения цифрового рубля.

Руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко в беседе с ИА REGNUM, в свою очередь, отметила, что введение новой валюты вряд ли повлечет массовый отказ населения и предприятий от привычных способов хранения денег.

«Процесс (внедрения цифрового рубля. — Прим. ФАН) будет растянутым во времени и может быть компенсирован за счет существующих инструментов кредитно-денежной политики. Позиция Банка России выглядит обоснованной: введение цифрового рубля вряд ли повлечет за собой резкий массовый отказ граждан и компаний от привычных способов хранения денег», — объяснила Левашенко.

Минфин ранее представил стратегию развития финансового рынка до 2030 года, в котором заявил, что запуск цифрового рубля станет одним из главных проектов в области цифровизации экономики. Благодаря такой валюте удастся в дальнейшем развивать платежную инфраструктуру.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Российские банки могут столкнуться с оттоком средств из-за внедрения цифрового рубля
банки цифровой рубль отток ликвидности
Комментировать