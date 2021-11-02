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Российский посол Антонов сообщил о позитивных сдвигах в отношениях Москвы и Вашингтона

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 19:18
Политика
Российский посол Антонов сообщил о позитивных сдвигах в отношениях Москвы и Вашингтона
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Вашингтон, 2 ноября. Москва и Вашингтон в 2021 году наладили устойчивый диалог по линии внешнеполитических ведомств. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, в российско-американских отношениях наметились позитивные сдвиги. Однако Москве и Вашингтону еще предстоит сделать многое для создания стабильного прогресса в двустороннем взаимодействии, подчеркнул дипломат.

«Президент США Джозеф Байден согласился на наше предложение продлить на пять лет без каких-либо условий Договор о СНВ. В июне состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве. Встреча была насыщенной и продуктивной», — уточнил глава российской дипмисии.

Ранее Антонов призвал представителей Конгресса США прекратить использовать деструктивные походы в отношении РФ и «сбросить антироссийские шоры». Избранникам американского народа следует осознать, что альтернатив взаимоуважительному диалогу с Москвой не существует, отметил российский посол.

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