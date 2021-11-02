Инспекторы ДПС и водитель грузовика спасли на трассе в Югре заблудившегося дедушку

Ханты-Мансийск, 2 ноября. Замерзающего пенсионера нашли инспекторы ДПС на шоссе в Югре. Дедушка лежал в кювете на 964 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск.

По данным УМВД, экипаж дорожно-патрульной службы привлекла грузовая машина, которая стояла на «аварийке». Когда инспекторы подошли разведать ситуацию, водитель большегруза сообщил им, что проезжал мимо и увидел в овраге человека. Пожилой мужчина был в сознании, но ничего не помнил.

Сотрудники ДПС вместе с неравнодушным жителем помогли пенсионеру и подняли его из канавы. После этого им удалось узнать личность югорчанина и связаться с его сыном.

«В Югре среднесуточные температуры установились ниже отметки ноля градусов, поэтому любое промедление могло стоить пожилому мужчине жизни», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии в Махачкале не дали местному пенсионеру утонуть в канале имени Октябрьской революции. В данным момент здоровью жителя ничего не угрожает.