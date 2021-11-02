Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 20:53
20:51
Весь мир
В Саудовской Аравии продолжаются раскопки двух древних городов
20:51
Общество
Владимир Кехман назвал тяжелым финансовое состояние МХАТа
20:51
Политика
Экономист Дудчак озвучил главную проблему Евросоюза на фоне газового кризиса
20:49
Армия
Депутат Рады Забродский: России потребуется несколько часов, чтобы разгромить Украину
20:49
Политика
Глава правящей партии Грузии Кобахидзе выступил против призыва оппозиции сдавать мандаты
20:49
Весь мир
Власти Бахрейна призвали своих подданных немедленно покинуть территорию Ливана
20:48
Происшествия
Пассажир летевшего в Германию самолета умер на борту лайнера от коронавируса
20:47
Общество
Роберт Дауни — младший и Мэтт Дэймон присоединились к касту фильма Кристофера Нолана
20:45
Общество
Ученые Лейденского университета назвали синхронизацию ритмов сердца признаком взаимной симпатии
20:43
Общество
Чилийская научная группа выявила 265 генов, которые помогают растениям выжить в пустыне
Все новости

Инспекторы ДПС и водитель грузовика спасли на трассе в Югре заблудившегося дедушку
Общество
Инспекторы ДПС и водитель грузовика спасли на трассе в Югре заблудившегося дедушку
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Николаев

Ханты-Мансийск, 2 ноября. Замерзающего пенсионера нашли инспекторы ДПС на шоссе в Югре. Дедушка лежал в кювете на 964 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск.

По данным УМВД, экипаж дорожно-патрульной службы привлекла грузовая машина, которая стояла на «аварийке». Когда инспекторы подошли разведать ситуацию, водитель большегруза сообщил им, что проезжал мимо и увидел в овраге человека. Пожилой мужчина был в сознании, но ничего не помнил.

Сотрудники ДПС вместе с неравнодушным жителем помогли пенсионеру и подняли его из канавы. После этого им удалось узнать личность югорчанина и связаться с его сыном.

«В Югре среднесуточные температуры установились ниже отметки ноля градусов, поэтому любое промедление могло стоить пожилому мужчине жизни», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии в Махачкале не дали местному пенсионеру утонуть в канале имени Октябрьской революции. В данным момент здоровью жителя ничего не угрожает.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Инспекторы ДПС и водитель грузовика спасли на трассе в Югре заблудившегося дедушку
спасение дедушка хорошие новости россии
Комментировать