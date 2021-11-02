Жириновский заявил, что уроки полового воспитания в школах могут защитить подростков

Москва, 2 ноября. Школьная программа нуждается в уроках полового просвещения, считает руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

По словам Жириновского, Россия является единственной европейской страной, в которой нет курсов, где детям бы объясняли основы анатомии и психологии. Он отметил, что ОБЖ в учебных заведениях есть, а уроков «об устройстве человеческого тела и опасности вирусов и ранних незапланированных беременностей» нет, предает «Дума.ТВ».

«Нужны уроки по половому воспитанию. Если они появятся в школьной программе, будет меньше незапланированных беременностей, венерических заболеваний, желаний сменить пол или ориентацию», — пояснил лидер ЛДПР.

Парламентарий уточнил, что в стране должна действовать ассоциация сексологов, которые будут обсуждать с подростками разные темы взросления. Также нужно выпустить «какую-то популярную брошюру», считает он.

Ранее за введение уроков полового воспитания выступила депутат Госдумы VII созыва Оксана Пушкина. По ее мнению, такие курсы будут способствовать снижению числа заражений ВИЧ.