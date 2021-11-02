Премиальная версия подписки на сервисы Apple стала доступна в России раньше времени

Лос-Анджелес, 2 ноября. Компания Apple готовится официально представить подписку на сервис One для пользователей нескольких стран. Россияне стали первой группой пользователей с доступом к премиальному пакету.

Премиальная подписка экосистемы Apple обойдется владельцам «яблочной» продукции в 995 рублей в месяц. Именно российские пользователи первыми обнаружили предложение подключить сервис. Однако они отметили, что пока Apple не позволяет подключить пакет услуг, несмотря на его появление.

Помимо пакета премиум пользователям также будет доступна базовая подписка по цене 525 рублей и индивидуальная за 365 рублей. Сервис начнет работу в 21 стране с 3 ноября, передает телеканал «360».

Apple также представил пользователям линейку продукции следующего поколения. Выручка техно-гиганта выросла на 29% в сравнении с прошлогодним показателем.