Берлин, 2 ноября. США осуждают Россию за перемещения войск на собственной территории, когда американские войска распространились по всему миру. К такому выводу пришли читатели немецкого издания Der Spiegel.

Ранее в американской прессе появились сообщения о переброске российской бронетехники в Смоленскую область. Хотя регион не имеет общей границы с Украиной, авторы обвиняли ВС РФ в размещении войск именно вдоль украинских рубежей. Позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о готовности проверить активность российской армии. Немцы резко осудили эти планы. Они назвали подобные намерения вмешательством во внутренние дела России.

«Западный мир сошел с ума. Когда русские перемещают свои войска по собственной стране, это преступление», — заявил один из читателей Der Spiegel.

Его поддержал другой комментатор. Он припомнил Пентагону неудобную правду о военном флоте США, который рассредоточился по всему миру.

Федеральное агентство новостей /

«Пусть русские делают, что хотят. У американцев на каждом углу в океанах по несколько атомных подводных лодок и авианосцев», — написал пользователь.

Немцы подчеркнули, что Вашингтону следовало бы заняться принуждением к миру украинских военных, которые открыто провоцируют эскалацию напряженности в Донбассе вопреки всем договоренностям. Некоторые комментаторы предположили, что реакция Пентагона может быть связана с подготовкой расширения НАТО. По их мнению, Альянс может принять Украину. Эту версию в обсуждении быстро поставили под сомнение, так как «Россия не допустит расширения НАТО за счет Украины».

Ранее американское издание Politico опубликовало фото российских танков, которые якобы находятся возле границы с Украиной. В Кремле, как пишет RT, материал назвали некачественным вбросом.