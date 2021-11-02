Владельцы «Манчестер Сити» могут приобрести часть акций московского «Спартака»

Москва, 2 ноября. Шейхи из компании City Football Group ведут переговоры о покупке акций столичного футбольного клуба «Спартак».

Арабские шейхи, владеющие английским клубом «Манчестер Сити», могут приобрести часть акций московского «Спартака». Об этом информирует Telegram-канал Baza. Согласно данным источника, шейхи из ОАЭ готовы приобрести около 20% акций столичного клуба. Более того, сейчас трое представителей арабской компании City Football Group находятся в Москве, где проводят переговоры с руководителями различных направлений «Спартака».

В столичном клубе эту информацию пока не комментировали. После 13 туров «Спартак» с 18 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее «Спартак» подписал контракт с полузащитником сборной России Даниилом Хлусевичем. Соглашение с 20-летним полузащитником рассчитано до конца сезона-2025/2026.