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Курс криптовалюты Ethereum достиг нового максимума в 4500 долларов
Экономика
Курс криптовалюты Ethereum достиг нового максимума в 4500 долларов
Global Look Press  /  Rafael Henrique/Keystone Press Agency

Москва, 2 ноября. Вторая по капитализации криптовалюта в мире побила исторический рекорд стоимости. Цена монеты Ethereum превысила 4,5 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на криптобирже Binance.

Ethereum (ETH) появился позже биткоина, он отличается использованием более функциональной технологии. ETH стал первой криптовалютой, позволяющей использующей смарт-контракты. В ходе торгов на крупных биржах его цена обновила исторический рекорд.

На 18:55 по московском у времени стоимость Ethereum на Binance превышает 4515 долларов или 324 тысячи рублей. Рост котировок за последние 24 часа составил более 4%. Объем торгов за сутки превысил 1,8 миллиарда долларов на самой крупной из площадок.

Финансовые компании по всему миру стали все активнее вкладываться в криптовалюту. Согласно исследованиям, 55 из 100 крупнейших банков мира приобретали криптоактивы.

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