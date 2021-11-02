Президент Туниса призвал граждан к жесткой экономии

Тунис, 2 ноября. Президент североафриканской республики Каис Саид призвал граждан к жесткой экономии и сохранению государственных средств. Заявление сделано в ходе встречи с главой Центрального банка Марваном Аббаси.

Лидер государства сказал, что необходимо ввести строгую политику в отношении использования бюджетных денег. По его словам, власти намерены урезать расходы на импорт, поскольку страна на данный момент в нем не нуждается.

«Важно полагаться прежде всего на самих себя. Сотрудничество на международном уровне должно служить потребностям Туниса и осуществляться в рамках нашего национального выбора», — заявил президент.

На встрече обсуждались текущая ситуация в экономике, которая охарактеризована как «непростая», а также закон о бюджете на 2022 год. Стороны согласились, что в предстоящий период необходимо объединить все усилия для разрешения нынешнего кризиса. Аббаси подтвердил готовность мировых финансовых организаций откликнуться на просьбы североафриканской республики.

Согласно официальным данным ЦБ, валютные резервы страны сократились на 9,5% за девять месяцев. В сентябре запас составил 20,9 млрд динаров (7,4 млрд долларов).

На днях глава Делового совета Туниса заявил об отказе руководства республики возвращать правительству Ливии замороженные активы. Размер удерживаемых средств оценивается в 250 млн долларов.