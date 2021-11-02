Украинские оппозиционеры призвали рассмотреть отставку нынешнего состава правительства

Киев, 2 ноября. Верховная рада Украины должна рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, заявил депутат Юрий Бойко.

Как считает сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), текущее правительство перед отставкой должно отчитаться о противодействии эпидемии, отопительном сезоне, реальной экономической ситуации и о мерах, которые кабинет министров планирует осуществить для помощи людям и предприятиям в кризисных условиях.

«Нужно уволить этих безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство», — указывается на сайте политсилы.

Кроме того, ОПЗЖ требует создать временные комиссии в парламенте для расследования действий чиновников, ответственных за здравоохранение и топливно-энергетический комплекс. Нардеп добавил, что украинцы не доверяют нынешнему правительству.

Ранее стало известно, что руководство публичного акционерного общества «Украинские железные дороги» объявило о новом этапе продажи своих так называемых непрофильных активов. До конца года структура выставит на открытый аукцион сотни хозяйственных зданий при вокзалах и полустанках, а также реализует «списанный подвижной состав», находящийся на запасных путях региональных депо.