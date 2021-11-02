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Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт озвучит кота Гарфилда в новом мультфильме
Общество
Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт озвучит кота Гарфилда в новом мультфильме
Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Лос-Анджелес, 2 ноября. Известный голливудский актер Крис Пратт примет участие в создании нового мультфильма. По задумке продюсеров, артист озвучит известного рыжего кота Гарфилда.

Разработкой анимационного проекта займутся студия Alcon Entertainment вместе с Sony Pictures. Написанием сценария к мультфильму займется номинант на престижную кинопремию «Оскар» Дэвид Рейнольдс. Зрителям он известен как один из создателей популярного мультика «В поисках Немо», сообщает «Газета.Ru». Режиссерское кресло займет Марк Диндал, поставивший «Цыпленка Цыпу». Вместе они уже работали над известным проектом «Похождение императора», который вышел на экраны в 2000 году.

Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт озвучит кота Гарфилда в новом мультфильме
Кадры из фильма «Гарфилд» /

По информации издание Deadline, к звездному составу присоединится один из создателей рыжего кота Джим Дэвис. Впервые зрители увидели Гарфилда на экранах в 2004 году, а в 2006 году в сиквеле своевольное животное озвучивал известный актер Билл Мюррей.

Мультфильм о Гарфилде — не единственный анимационный проект Пратта. Ранее стало известно, что звезду супергеройского фильма «Стражи Галактики» пригласили озвучить Марио в мультфильме о всеми любимом герое видеоигр.

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крис пратт мультик гарфилд
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