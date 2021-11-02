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Выплаты ноябрьских пособий на детей стартовали в России
Экономика
Выплаты ноябрьских пособий на детей стартовали в России
pixabay.com

Москва, 2 ноября. Выплаты пособий на детей за ноябрь уже начались в регионах России. Перечислению денег российским семьям не помешали даже объявленные нерабочие дни, пишет Panoramapro.

Однако жителей некоторых субъектов РФ предупредили, что срок проведения банковских операций может растянуться на десять дней. При этом первыми на счета граждан придут ежемесячные выплаты на первого ребенка в возрасте до трех лет и пособие при рождении ребенка.

«Все остальные выплаты будут переведены в планируемые даты. До 26 ноября, согласно законодательству, все переводы будут осуществлены», — заверила директор Центра выплат «Тверская семья» Татьяна Апреликова.

Законодательство не устанавливает конкретных дат для выплаты пособий. Центры, которые занимаются их перечислением, определяют сроки самостоятельно каждый месяц.

Кроме того, россиян предупредили, что максимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в стране вскоре вырастет с 29,6 до 31,3 тысячи рублей, минимальный — с 7,1 до 7,5 тысячи рублей.

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