Фигурист Илья Авербух хочет, чтобы Лиза Арзамасова родила ему еще детей

Москва, 3 ноября. Популярный фигурист, заслуженный тренер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух дал большое интервью Карену Адамяну, которое носит название «50 вопросов. Спорт», вышедшее на канале PREMIER, пишет Teleprogramma.pro.

В нем он рассказал о карьере, личной жизни, своей любви к супруге Лизе Арзамасовой и маленьком сынишке Льве. Авербух дал понять, что ребенка они не планировали, но это нисколько не отменяет безграничной любви к нему. И счастья по поводу появления сына тоже не убавилось.

«Я так счастлив, что действительно очень быстро на свет появился Лев Ильич наш. Очень рад и надеюсь, что мы на этом не остановимся», — признается фигурист.

Лиза Арзамасова абсолютно согласна с супругом и тоже призналась, что подобные семейные события произошли в ее жизни чересчур стремительно. Ранее она отметила, два года назад даже подумать не могла, что выйдет замуж и уж тем более станет мамой наследника. Первенец Авербуха и Арзамасовой появился на свет в августе этого года.

Напомним, что фигурист в преддверии очередных коронавирусных ограничений на своей страничке в Instagram объявил, что премьера ледового спектакля «Анна Каренина» состоится в указанные даты.

«Хочу сообщить вам, что премьерные показы спектакля «Анна Каренина» в Москве пройдут в объявленные ранее даты с 4 по 14 ноября в «Лужниках». Мероприятия состоятся, они согласованы к проведению, но пройдут с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора по наличию QR-кодов у зрителей и социальному дистанцированию», — написал Илья Авербух в микроблоге.

Ранее сообщалось, как Авербух поспорил с Цискаридзе на съемках шоу «Ледниковый период».