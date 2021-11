Боевики захватили населенный пункт Хабру на севере Эфиопии

Аддис-Абеба, 2 ноября. Боевики «Сил обороны Тыграя» (TDF) захватили город на севере Эфиопии. В соцсетях появилась информация, что сепаратисты установили контроль над населенным пунктом Хабру в штате Амхара.

Tigrayan Forces Now Seize Habru



BREAKING: It's being reported that Tigrayan forces have taken control of Habru, a town in the #Amhara Region. They had recently captured the northern #Ethiopian towns of Dessie and Kombolcha marking a rapid advance by the #Tigray Defense Forces. pic.twitter.com/aoDKaXpfSa