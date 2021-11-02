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Боевики захватили населенный пункт Хабру на севере Эфиопии
Весь мир
Боевики захватили населенный пункт Хабру на севере Эфиопии
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 2 ноября. Боевики «Сил обороны Тыграя» (TDF) захватили город на севере Эфиопии. В соцсетях появилась информация, что сепаратисты установили контроль над населенным пунктом Хабру в штате Амхара.

Ранее правительство опровергло публикации о закреплении радикалов в районе города Дессе. Глава по связям с общественностью правительства Легессе Тулу заявил, что часть новостей распространяет «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ), чтобы деморализовать население и национальную армию.

Однако, по словам политика, войска сохраняют контроль над большей частью штата Амхара:

«Противник предпринял попытку наступления, но силы Амхара, спецназ и военизированные формирования штата (FANO) разгромили НФОТ в Дэссе и вынудили его отойти. Тем не менее призываю пригодных к воинской службе граждан Эфиопии вступить в ряды ополчения для защиты родины».

Ранее официальный представитель НФОТ Гетачеу Реда сообщил журналистам BBC Africa, что главари «Сил обороны Тыграя» и «Армии освобождения Оромо» заключили союз. Совместными усилиями сепаратисты планируют захватить столицу Эфиопии.

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