Захват столицы Эфиопии стал главной целью заключивших союз сепаратистских группировок

Аддис-Абеба, 2 ноября. Представитель боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) Гетачеу Реда сообщил об объединении нескольких радикальных группировок на севере Эфиопии.

В ходе переговоров главари вооруженных формирований «Сил обороны Тыграя» (TDF) и «Армии освобождения Оромо» (OLA) решили объединить усилия ради выполнения общих задач. Целью сепаратистов стал захват столицы Эфиопии, Аддис-Абебы.

Причиной для заключения союза стали многочисленные неудачи группировок. Сепаратисты потерпели не одно поражение от национальной армии. Особенно сильно ухудшилась ситуация после проведения ВВС Эфиопии ряда авиаударов по стратегическим объектам «Народного фронта освобождения Тыграя».

Ранее правительственные воздушные силы уничтожили центр подготовки НФОТ, в котором сепаратистов обучали стрельбе, промышленному саботажу и работе с взрывотехникой. Как и в случае с предыдущими бомбардировками, удар нанесли по заранее разведанной цели. Также атаку корректировали наземные силы, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.