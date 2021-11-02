Массовая мобилизация прошла в эфиопском штате Ахмара

Аддис-Абеба, 2 ноября. Сотни молодых людей из эфиопского штата Амхара приняли участие в массовой мобилизации и отправились сражаться с боевиками «Сил обороны Тыграя» (TDF).

Призыв прошел в городе Дэбарка. Неравнодушные граждане согласились вступить в ополчение, чтобы выступить против сепаратистов, которые устраивают террор мирного населения. Ранее руководство штата Амхара ввело комендантский час с 20:00 и перенаправило бюджет провинции на военные нужды.

Жители, узнав об открытии набора в вооруженные формирования, поблагодарили депутатов префектуры за возможность защитить близких от боевиков. Молодые люди получили необходимое обмундирование и снаряжение, после чего выдвинулись на фронт.

Федеральные власти пообещали усилить укрепления дополнительными войсками, как только представится возможность. Правительство призвало мирное население штата Амхара сдать имеющееся оружие ополченцам и бойцам национальной армии, а также постараться не покидать дома без лишней необходимости, особенно в темное время суток.