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Гендиректор МХАТа Кехман на камеру снял со стены портрет Боякова
Общество
Гендиректор МХАТа Кехман на камеру снял со стены портрет Боякова
Global Look Press  /  Semen Likhodeev/Russian Look

Москва, 2 ноября. Генеральный директор Московского художественного академического театра имени Максима Горького (МХАТ) Владимир Кехман публично снял со стены портрет бывшего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.

Все происходящее записывалось на камеру. После этого видео было отправлено известной российской журналистке Маргарите Симоньян. Соответствующий ролик она разместила в соцсетях. На записи Кехман комментирует происходящее, обращаясь к президенту МХАТа Татьяне Дорониной.

«Татьяна Васильевна, смотрите, смотрите. Оп! И нет его. Люблю вас очень, спасибо вам большое за все», — цитирует гендиректора театра «Газета.ru».

Ранее стало известно, что недавно назначенный на пост Кехман лично попросил театрального режиссера Боякова оставить свое кресло, сообщает RT. Представитель Министерства культуры России отметил, что такое решение нового руководства МХАТа стало для них неожиданным. Отмечается, что кандидата на должность худрука театр должен будет в будущем согласовать с ведомством.

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кехман бояков мхат
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