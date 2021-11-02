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Bloomberg: мировые цены на сахар побили четырехлетний рекорд
Экономика
Bloomberg: мировые цены на сахар побили четырехлетний рекорд
pixabay.com

Москва, 2 ноября. Мировые цены на сахар установили новый четырехлетний рекорд из-за роста спроса на спирт, передает агентство Bloomberg. Стоимость достигла максимума на фоне энергетического кризиса и его давления на рынок.

Так, фьючерсы на белый сахар подорожали на 1,2%, а с начала года выросли на 22%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Резкий рост начался в августе, когда из-за неожиданных заморозков в Бразилии стало ясно, что возникнут проблемы с производством и поставками сырья.

«Внутренний рынок этанола и международный рынок сахара борются за бразильский тростник», — добавил руководитель южноамериканского исследования продуктов питания и агробизнеса Rabobank Энди Дафф.

Журналисты издания Financial Times ранее заявили, что «Индекс завтрака», куда входят цены на кофе, сахар, молоко, пшеницу, овес и апельсиновый сок, вырос до максимума за последние пять лет. Рост цен на пшеницу спровоцировала засуха в ряде регионов, а также обильные дожди в Европе.

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