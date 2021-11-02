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Геннадий Онищенко отреагировал на претензии ЕС в связи с торговлей COVID-сертификатами
Общество
Геннадий Онищенко отреагировал на претензии ЕС в связи с торговлей COVID-сертификатами
Федеральное агентство новостей  / 

Известный российский политик, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко отреагировал на претензии ЕС к России в связи с разбирательством дела о торговле поддельными COVID-сертификатами.

В ЕС заявили, что ждут от России расследования случаев подделки европейских сертификатов вакцинации. Предложения о продаже фальшивых цифровых COVID-сертификатов появились в даркнете, сообщает РБК. Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили о мошенниках, предлагающих европейский COVID-сертификат в среднем примерно за 300 долларов.

По мнению Геннадия Онищенко, в том, что этот вопрос стал обсуждаться в ЕС применительно к России, есть и наша вина в неумении себя достойно позиционировать. Сразу отметим, это личное мнение политика, которое может не совпадать с мнением редакции ФАН.

«Мы тут сами виноваты: сначала поднимем какую-то острую тему, а потом сами же о ней забываем и не сообщаем ни о том, как шло расследование, ни о его результатах, — отметил Онищенко. — Нам надо меньше себя публично охаивать, чтобы не было поводов для подобных претензий».

«Нам надо меньше себя хаять»: Геннадий Онищенко отреагировал на претензии ЕС в связи с торговлей COVID-сертификатами
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам политика, он не сомневается, что продажа поддельных сертификатов, в том числе европейских, — это международный незаконный бизнес.

«Не сомневаюсь, что в Европе на разных сайтах тоже кто-то предлагает фальшивые сертификаты», — поделился своим мнением Онищенко.

Система цифровых COVID-сертификатов начала действовать в странах Евросоюза с 1 июля, она фиксирует данные о вакцинации, о перенесенном заболевании или об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию. Сертификат позволяет путешествовать в ЕС без дополнительных проверок.

В Евросоюзе за использование поддельных сертификатов грозит наказание от штрафа до тюремного заключения. В России также ведется борьбы с фальшивыми QR-кодами, которые присваиваются при вакцинации или перенесенном COVID-19.

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онищенко ес сертификат о вакцинации
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