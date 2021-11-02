Ведущий Fox News Шон Хэннити: президент Джо Байден опозорил США на саммите в Глазго

Вашингтон, 2 ноября. Президент США Джо Байден опозорил всю страну выступлением на климатической конференции в Глазго и окончательно оживил главный ночной кошмар Белого дома. Об этом заявил ведущий канала Fox News Шон Хэннити.

Хэннити раскрыл глаза Байдену на неудобную правду об экологической повестке США. Несмотря на выход Вашингтона из Парижского соглашения по климату, экс-президент страны Дональд Трамп добился рекордных снижений выбросов парниковых газов в атмосферу. Байдену впору не извиняться перед Европой за мнимые «ошибки» 45-го лидера Соединенных Штатов, а перенимать у него бесценный опыт и делиться им со всем коллективным Западом.

«Мы спасли Европу и мир, Джо Байден! И при Дональде Трампе выбросы углекислого газа снизились, причем значительно. На самом деле, Джо, Дональд Трамп опережал все страны по снижению выбросов углекислого газа. Так что вместо того чтобы извиняться перед Европой, Джо Байден должен был рассказывать ей, как мы этого добились», — негодовал Хэннити в прямом эфире.

Global Look Press / Brian Cahn/ZUMAPRESS.com

Еще одним поводом для истерики республиканца в прямом эфире стала затянувшаяся череда фатальных ошибок на мировой арене американского лидера, получившего от Трампа прозвище «сонный Джо». Байден своими руками буквально толкнул Европу в объятия президента России Владимира Путина, негодует шоумен.

«Вы дали Владимиру это специальное разрешение на строительство газопровода — и в то же время уничтожили высокооплачиваемые рабочие места для американских специалистов в энергетической отрасли, в частности на трубопроводе Keystone XL. Молодчина, Джоуи!», — «разнес» телеведущий Fox News американского лидера.

Помимо позорного для США выступления в Глазго, президент Джо Байден оконфузился, заклевав носом прямо под камерами репортеров. Видео опубликовало издание The Telegraph.