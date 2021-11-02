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Продажи российских тракторов за рубежом выросли на 50%
Экономика
Продажи российских тракторов за рубежом выросли на 50%
pxhere.com

Москва, 2 ноября. Объем экспорта продукции отечественных заводов сельхозмашиностроения в текущем году увеличился более чем на 50%, заявили в ассоциации «Росспецмаш».

Так, в период с января по сентябрь 2021 года продажи полноприводных тракторов выросли на 53%, пресс-подборщиков — на 68%, плугов — на 62%, жаток — на 59%, зерноуборочных комбайнов — на 15%, машин для внесения удобрений — на 58%, опрыскивателей — в 2,5 раза. В общей сложности российские производители отправили сельскохозяйственной техники на 16,3 млрд рублей. Данный показатель является рекордным.

Рост поставок спровоцировала высокая стоимость сельхозпродукции на мировом рынке, высокий уровень локализации на российских предприятиях, отложенный спрос, а также расширение дилерских сетей. В настоящий момент поставки продукции сельхозмашиностроения осуществляются в 34 страны. Ключевой рынок сбыта — Европа.

Помимо российской сельхозтехники, растет и популярность экспортной пшеницы. В 2021 году цена достигла рекордной отметки в 325 долларов за тонну. Стоимость обусловлена большим спросом.

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европа продажи сельское хозяйство тракторы российская техника
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