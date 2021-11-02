Донецк, 2 ноября. Вооруженные силы Украины могут вскоре перейти к полномасштабному наступлению на Донецкую Народную Республику. Добиться этого украинские силовики смогут в случае захвата поселка Тельманово на юге ДНР.

Таким мнением с «Московским комсомольцем» поделился источник в военном ведомстве Донецкой Народной Республики. По его словам, на текущий момент в Тельманово наблюдается наиболее сложная обстановка.

«Обстрелы ведутся практически круглосуточно. Один из их (ВСУ. — Прим. ред.) замыслов — это прорыв к российской границе в этом районе», — добавил он.

Предполагается, что вместе с этим бойцы ВСУ могут попытаться атаковать по всей линии фронта с целью оттянуть войска республики с направления главного удара. Об этом могут свидетельствовать участившиеся обстрелы со стороны ВСУ, уточнил источник.

Также он добавил, что ополчение ДНР готово удивить киевских силовиков некоторыми «сюрпризами» в случае полномасштабной атаки. Республика ожидает нападения с применением всех сил и средств, включая авиацию. Однако как в действительности отреагирует ДНР будет зависеть от командования, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что старые стволы орудий ВСУ разрываются во время стрельбы. Такой инцидент произошел во время недавнего обстрела Тельманово. В результате происшествия четверо киевских силовиков получили тяжелые ранения.