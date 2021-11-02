Рэпер Жиган в беседе с ФАН отреагировал на нападки Oxxxymiron в его новом клипе

Рэпер Жиган (Роман Чумаков) не обиделся на новый клип Oxxxymiron (Мирон Федоров), в котором последний откровенно рассказал об их конфликте. Исполнитель в своем новом видео показал и кадры десятилетней давности, когда Жиган с соратником ворвались в квартиру Мирона, поставили его на колени вместе с рэпером Шокком и дали обоим по пощечине. В интервью ФАН Роман Жиган сказал, что клип он посмотрел, но видео не вызвало у него особых эмоций.

«Хочу сказать, что у Мирона Яновича очень-очень богатая фантазия. Клип меня не расстроил. Он ничего плохого не говорит. Он меня не оскорбляет. Это его личное право, выносить это все или держать в себе», — отметил рэпер.

Федеральное агентство новостей /

Наносить ответный публичный «удар» Роман Жиган не собирается. И на это у него есть разумное объяснение.

«Для чего я должен переходить на личное и играть по его правилам. Я вообще стараюсь не комментировать это все», — резюмировал Жиган.

В конце беседы рэпер признался, что сегодня 30 минут разговаривал по телефону с Oxxxymiron.

«У нас есть понимание, все нормально. Я на него зла не держу, он на меня тоже. Он высказал то, что его беспокоило. И хорошо, молодец», — подчеркнул рэпер.

instagram.com / @romajigan

Накануне рэпер Oxxxymiron выпустил новый клип, который очень долго ждали поклонники. Он представил музыкальное видео на трек «Кто убил Марка?», в котором впервые настолько откровенно рассказал о конфликте с рэпером Ромой Жиганом. Как признается в песне сам Оксимирон, этот компромат ограничивал его на протяжении десяти лет и заставлял делать то, чего делать не хотелось.