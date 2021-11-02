Пятикратный чемпион мира по фехтованию Виктор Путятин умер на 81-году жизни

Москва, 2 ноября. Бывший член сборной СССР по фехтованию и пятикратный чемпион мира Виктор Путятин скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России. Причина смерти спортсмена не уточняется.

Путятин выступал в составе сборной СССР с 1964 по 1972 год. Он дважды был серебряным призером Олимпийских игр в командном первенстве по фехтованию на рапирах.

В 1980 году стал членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования и трудился в ней на протяжении четырех лет. В 1967 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР.