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Юрист Соловьев заявил о возможном влиянии на рэпера Yung Trappa «тюремных университетов»
Шоу-бизнес
Юрист Соловьев заявил о возможном влиянии на рэпера Yung Trappa «тюремных университетов»
instagram.com  /  @official_yung_trappa

Люди, прошедшие «школу тюрьмы», зачастую больше не могут осознать ценность некоторых базовых человеческих свобод. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК РФ Иван Соловьев.

В Ленинградской области по обвинению в изнасиловании задержан рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев), известный по своим совместным трекам с Алишером Моргенштерном — «Розовое вино» и Family — из-за которых тот получил штраф за пропаганду наркотиков. Согласно материалам дела, 18-летняя петербургская студентка заявила, что Ширяев несколько раз насильно принудил ее к половому акту — тот в свою очередь убеждает следствие, что это произошло по обоюдному согласию. Напомним, что Yung Trappa вышел из тюремного заключения в феврале 2021 года, где до этого провел пять лет и семь месяцев за продажу наркотиков.

«Дела по изнасилованиям обычно просто доказываются, — заметил Соловьев. — Там не нужно каких-то «бухгалтерских» экспертиз, просто проводится исследование биологических следов, снимаются побои. Состав таких преступлений абсолютно понятен: в Уголовном кодексе РФ они находятся ровно столько, сколько существует сам Уголовный кодекс, так что методики их расследования, можно сказать, наработаны веками».

Юрист подчеркнул, что в материалах дела будет указана предыдущая судимость Ширяева, однако, поскольку состав нового совершенно иной, неизвестно, будет ли суд учитывать ее при вынесении приговора, если таковой состоится.

Юрист Соловьев заявил о влиянии на рэпера Yung Trappa «тюремных университетов»
Фото из личного архива Ивана Соловьева /

«Другой вопрос, что само поведение человека, проведшего несколько лет в местах принудительного содержания, очевидно, подвергается влиянию так называемых тюремных университетов. Из-за них у индивида искажается восприятие ценностей, важных для людей, живущих в нормальном мире. Половая свобода другого человека, несомненно, относится к таким ценностям — она просто теряет свою сакральность в глазах некоторых бывших сидельцев», — высказал свое мнение эксперт.

По словам собеседника ФАН, если Yung Trappa действительно совершил то, в чем его обвиняют, то произойти это могло из-за «ложного ощущения крутизны и кичливой гордости», которые испытывают некоторые бывшие зеки.

«Так что я надеюсь, что справедливость восторжествует, и рэпер испытает ее на себе: от нее его не должны спасти ни деньги, ни мнимый «авторитет». Если он виновен, значит, он должен быть наказан», — резюмировал свою позицию Соловьев.

Ранее юрист назвал главной угрозой для детей в интернете «превращение в русофобов».

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