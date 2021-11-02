Юрист Соловьев заявил о возможном влиянии на рэпера Yung Trappa «тюремных университетов»

Люди, прошедшие «школу тюрьмы», зачастую больше не могут осознать ценность некоторых базовых человеческих свобод. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК РФ Иван Соловьев.

В Ленинградской области по обвинению в изнасиловании задержан рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев), известный по своим совместным трекам с Алишером Моргенштерном — «Розовое вино» и Family — из-за которых тот получил штраф за пропаганду наркотиков. Согласно материалам дела, 18-летняя петербургская студентка заявила, что Ширяев несколько раз насильно принудил ее к половому акту — тот в свою очередь убеждает следствие, что это произошло по обоюдному согласию. Напомним, что Yung Trappa вышел из тюремного заключения в феврале 2021 года, где до этого провел пять лет и семь месяцев за продажу наркотиков.

«Дела по изнасилованиям обычно просто доказываются, — заметил Соловьев. — Там не нужно каких-то «бухгалтерских» экспертиз, просто проводится исследование биологических следов, снимаются побои. Состав таких преступлений абсолютно понятен: в Уголовном кодексе РФ они находятся ровно столько, сколько существует сам Уголовный кодекс, так что методики их расследования, можно сказать, наработаны веками».

Юрист подчеркнул, что в материалах дела будет указана предыдущая судимость Ширяева, однако, поскольку состав нового совершенно иной, неизвестно, будет ли суд учитывать ее при вынесении приговора, если таковой состоится.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

«Другой вопрос, что само поведение человека, проведшего несколько лет в местах принудительного содержания, очевидно, подвергается влиянию так называемых тюремных университетов. Из-за них у индивида искажается восприятие ценностей, важных для людей, живущих в нормальном мире. Половая свобода другого человека, несомненно, относится к таким ценностям — она просто теряет свою сакральность в глазах некоторых бывших сидельцев», — высказал свое мнение эксперт.

По словам собеседника ФАН, если Yung Trappa действительно совершил то, в чем его обвиняют, то произойти это могло из-за «ложного ощущения крутизны и кичливой гордости», которые испытывают некоторые бывшие зеки.

«Так что я надеюсь, что справедливость восторжествует, и рэпер испытает ее на себе: от нее его не должны спасти ни деньги, ни мнимый «авторитет». Если он виновен, значит, он должен быть наказан», — резюмировал свою позицию Соловьев.

Ранее юрист назвал главной угрозой для детей в интернете «превращение в русофобов».