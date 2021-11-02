Джикия считает, что некоторым игрокам «Спартака» безразличны проблемы клуба

Москва, 2 ноября. Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не все футболисты команды хотят заниматься решением накопившихся проблем.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, выступающий за красно-белых с 2017 года, дал большое интервью журналу Forbes. Игрок красно-белых признался, что из-за серии неудачных результатов атмосфера в команде оставляет желать лучшего. Джикия отметил, что для решения самых актуальных вопросов в «Спартаке» существует совет из опытных игроков.

«У нас есть что-то вроде совета, куда входит костяк клуба. Некоторые футболисты в принципе не хотят заниматься проблемами, кто-то провел в "Спартаке" недостаточно времени, чтобы понять ситуацию, кто-то слишком молод, поэтому совет состоит, как правило, из трех-пяти представителей команды. Вместе мы разбираем все проблемы и сложные ситуации» — рассказал капитан красно-белых.

В составе «Спартака» Джикия становился чемпионом и обладателем Суперкубка России по футболу. Контракт 28-летнего защитника с красно-белыми действует до 2024 года.