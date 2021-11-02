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Лавров обсудил с азербайджанским коллегой реализацию договоренностей по Карабаху
Армия
Лавров обсудил с азербайджанским коллегой реализацию договоренностей по Карабаху
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Баку, 2 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым, сообщает пресс-служба МИД республики.

По данным ведомства, в ходе телефонного разговора политики обсудили реализацию договоренностей в отношении Нагорного Карабаха. Также поднимались вопросы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

«Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении.

Министры подчеркнули важность развития платформы сотрудничества при участии Азербайджана, Армении, России, Грузии, Турции и Ирана. Кроме того, они обменялись мнением по ряду вопросов двусторонних отношений.

Ранее Джейхун Байрамов рассказал, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права. Как сообщает RT, он уже провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

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россия лавров азербайджан нагорный карабах байрамов
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