Власти Никарагуа заявили о завершении подготовки к выборам

Манагуа, 2 ноября. Власти Никарагуа заявили о завершении подготовки к президентским выборам, которые состоятся 7 ноября.

Об этом в интервью для никарагуанского общественного телевидения сообщила президент Высшего избирательного совета страны (CSE) Бренда Роча.

В своем выступлении президент CSE подчеркнула, что свободные и суверенные выборы принадлежат всему народу Никарагуа, а все действия в избирательном календаре, которые проводились с начала мая по сегодняшний день, осуществлялись в координации с политическими партиями и союзами, как это установлено законом.

Она отметила, что наблюдение за выборами будет осуществляться Национальным советом университетов (CNU), который участвует в выполнении этих задач с 2004 года, и подчеркнула, что к сотрудникам CNU присоединяться около 180 международных наблюдателей.

Бренда Роча напомнила, что предвыборная агитация партий и альянсов должна завершиться в среду и призвала соблюдать меры по охране здоровья, а также Кодекс этики для выборов.

В ходе предстоящих выборов действующий президент страны Даниэль Ортега, который пользуется большой популярностью среди никарагуанцев, планирует переизбраться на третий срок. Глава государства заявил, что его правление будет нацелено на борьбу с империалистическими тенденциями США.

С начала июня в стране прошли аресты оппозиционных политиков, некоторые из которых планировали выдвижение на выборы. Власти обвиняют задержанных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. В связи с этим правительство США заранее объявило выборы нелегитимными.

В преддверии предстоящего голосования Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунты многих известных журналистов, политических активистов и СМИ, которые поддерживают Сандинистское правительство Ортеги.

Insane! Facebook/Instagram falsely claimed left-wing Nicaraguans are govt-run bots, censoring them. So they posted videos on Twitter showing they're real. But now Twitter is suspending them too!



This is a coordinated purge of Sandinistas, days before Nicaragua's Nov. 7 election https://t.co/sB7COoxl7Q pic.twitter.com/E2EPVAK5tx