Власти Никарагуа заявили о завершении подготовки к выборам

Манагуа, 2 ноября. Власти Никарагуа заявили о завершении подготовки к президентским выборам, которые состоятся 7 ноября.

Об этом в интервью для никарагуанского общественного телевидения сообщила президент Высшего избирательного совета страны (CSE) Бренда Роча.

«Высший избирательный совет Никарагуа завершил 1 ноября этого года разработку избирательных портфелей, которые будут доставлены в 3106 избирательных центров, уполномоченных на проведение Всеобщих выборов 7 ноября 2021 года», — заявила она.

#EleccionesSoberanas2021 | «Todo el material el día de hoy está listo para ser trasladado a los Centros de Votación de todos los municipios, precisó la Presidenta del CSE, magistrada Brenda Rocha.



????Se estarán trasladando 13 mil 459 maletas#EleccionesNicaragua2021 #Nicaragua pic.twitter.com/hNHPQkoJft — LaVozdelSandinismo (@lavozsandinista) November 1, 2021

В своем выступлении президент CSE подчеркнула, что свободные и суверенные выборы принадлежат всему народу Никарагуа, а все действия в избирательном календаре, которые проводились с начала мая по сегодняшний день, осуществлялись в координации с политическими партиями и союзами, как это установлено законом.

¡Al Aire! #EnVivo la entrevista ???? con Alberto Mora.



Este lunes nos acompaña la Magistrada Presidenta del CSE, Brenda Rocha.



Podes seguir la transmisión en VIVO en nuestras redes sociales ???????????? y por nuestro sitio web ???????? https://t.co/J318Qd9ucf pic.twitter.com/vGvU9zTcvE — Canal 4 Nicaragua (@Canal4Ni) November 1, 2021

Она отметила, что наблюдение за выборами будет осуществляться Национальным советом университетов (CNU), который участвует в выполнении этих задач с 2004 года, и подчеркнула, что к сотрудникам CNU присоединяться около 180 международных наблюдателей.

Бренда Роча напомнила, что предвыборная агитация партий и альянсов должна завершиться в среду и призвала соблюдать меры по охране здоровья, а также Кодекс этики для выборов.

В ходе предстоящих выборов действующий президент страны Даниэль Ортега, который пользуется большой популярностью среди никарагуанцев, планирует переизбраться на третий срок. Глава государства заявил, что его правление будет нацелено на борьбу с империалистическими тенденциями США.

С начала июня в стране прошли аресты оппозиционных политиков, некоторые из которых планировали выдвижение на выборы. Власти обвиняют задержанных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. В связи с этим правительство США заранее объявило выборы нелегитимными.

В преддверии предстоящего голосования Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунты многих известных журналистов, политических активистов и СМИ, которые поддерживают Сандинистское правительство Ортеги.