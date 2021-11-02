В «Новатеке» ответили на вопрос о «зеленой» энергетике цитатой Карлсона

Москва, 2 ноября. Начальника управления по связям с инвесторами компании «Новатэк» Александра Назарова попросили прокомментировать противостояние природного газа и возобновляемых источников энергии. Топ-менеджеру пришлось для этого вспомнить сказку «Малыш и Карлсон», пишет «Прайм».

Своими мыслями представитель «Новатэка» поделился на полях конференции «Диалог с компанией», которую провел «ВТБ Капитал Инвестиции».

«Это прекрасный вопрос. И, наверное, в данном случае это как вопрос "перестали ли пить коньяк по утрам"? Что "да", что "нет", будет, наверное, неправильным ответом», — охарактеризовал соперничество в долгосрочной перспективе Назаров.

В произведении шведской писательницы Астрид Линдгрен на вопрос об употреблении коньяка по утрам, Карлсон продемонстрировал домоправительнице фрекен Бок существование вопросов, на которые нельзя ответить только утвердительно или отрицательно.

Назаров отметил, что «Новатэк» считает «чистую» энергетику объективной реальностью и ожидает, что в будущем спрос на нее будет расти. Однако и использование газа будет увеличиваться в долгосрочной перспективе.

При этом глава газовой компании Леонид Михельсон заявил, что во втором квартале 2022 года ожидается резкое падение цен на голубое топливо.