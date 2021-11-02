Париж, 2 ноября. Активность Североатлантического альянса у российских границ заставляет Москву идти на беспрецедентные меры, пишет Marseille News.

Аналитики французского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», содрогнулись от ужаса, оценив планы российский военных. Ранее западная пресса сообщила о намерении Москвы проводить регулярное патрулирование Мексиканского залива, задействовав в рамках этой операции стратегическую авиацию.

Авторы публикации подчеркивают, что Соединенные Штаты дождались ответа, который назревал достаточно давно, учитывая постоянные провокации у рубежей РФ. Теперь Москва направила Вашингтону грозный и четкий сигнал. Она предупреждает оппонентов о неизбежных последствиях необдуманных нападок в свой адрес.

Федеральное агентство новостей /

«Судя по всему, русские порядком устали от развертывания войск НАТО», — отмечают аналитики французского издания.

Они с тревогой отнеслись к перспективе появления российских бомбардировщиков в Карибском море, учитывая, что самолеты будут действовать на «заднем дворе» США. По их мнению, ситуация напоминает события холодной войны, когда данную акваторию патрулировали советские подводные лодки.

В октябре этого года эсминец ВМС США USS Chafee предпринял попытку нарушения государственной границы России в Японском море, что стало одной из многих антироссийских провокаций Запада. Ранее в RT было опубликовано видео инцидента.