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Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт объявила о помолвке с Дилан Мейер
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт объявила о помолвке с Дилан Мейер
Global Look Press  /  Imagespace/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 2 ноября. Известная американская актриса Кристен Стюарт сообщила поклонникам радостную новость. Звезда культовой саги «Сумерки» объявила о помолвке со своей девушкой.

Уже почти два года голливудская дива состоит в отношениях с известной сценаристкой Дилан Мейер. И вот они решились на ответственный шаг. Об этом Стюарт рассказала во время участия в шоу американского ведущего Говарда Стерна. Она призналась, что получила предложение от возлюбленной и сразу же ответила на него согласием.

«Мы женимся, это правда», — рассказала артистка.

В одном из недавних интервью звезда «Сумерек» объяснила, почему так долго скрывала свою ориентацию. Впервые она начала строить отношения с женщинами в 21 год, хотя впервые об этом заговорила в 25. Она старалась не обсуждать этот вопрос публично, поскольку боялась, что новость о ее гомосексуальности может ранить людей. По словам Стюарт, она никогда не стеснялась открыто говорить о том, что она лесбиянка, ей просто не хотелось повышенного внимания к вопросу.

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