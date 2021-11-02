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Кувейтская оппозиция пытается сплотиться в преддверии запуска национального диалога
Весь мир
Кувейтская оппозиция пытается сплотиться в преддверии запуска национального диалога
Global Look Press  /  Xinhua

Эль-Кувейт, 2 ноября. Кувейтские оппозиционеры пытаются урегулировать внутренние разногласия, возникшие при обсуждении «национального диалога», к которому ранее призвал глава государства эмир Наваф ас-Сабах, чтобы положить конец противостоянию парламента с правительством. Также причиной роста напряженности между членами национального собрания эмирата стали споры вокруг выборов в ряд комитетов, в частности, финансовый и законодательный.

Процесс примирения инициировал наиболее сильный оппозиционный «Блок 31», заявив о намерении провести встречу в течение этой недели, чтобы депутаты могли уладить свои противоречия и обсудить приоритетные направления «национального диалога». Один из влиятельных парламентариев Усама аш-Шахин отметил, что члены «31», в особенности реформаторы, пытаются отодвинуть в сторону конфликтные вопросы и вернуться в более позитивное русло работы. Но, по мнению некоторых экспертов, на деле эти ссоры могут стать причиной распада блока, что, несомненно, сыграет на руку кабинету министров — отсутствие единой и сильной оппозиции в парламенте облегчит правительству работу по продвижению выгодных ему законопроектов.

Также Аш-Шахин пояснил свое решение об отказе от членства в законодательном комитете, которое стоило «Блоку 31» потери большинства на выборах в этот орган. По словам депутата, он изначально заявил о намерении баллотироваться туда, поскольку другие его коллеги не изъявляли такого желания. Однако после того, как трое оппозиционеров также подали соответствующие заявки, он снял свою кандидатуру, чтобы повысить их шансы на успех. Тем не менее некоторые сочли его действия «изменой», которая разрушила ранее достигнутую договоренность о выдвижении в комитет четырех членов от блока.

Требования оппозиции

В первых числах октября оппозиция выдвинула правительству предварительные требования для начала «национального диалога», в числе которых было снятие неприкосновенности с премьер-министра Сабаха аль-Халида ас-Сабаха. Депутаты намерены допросить его о нескольких назначениях в кабмине, которые, возможно, служили его личным корыстным интересам. Этот вопрос стал причиной очередного витка напряженности в январе, когда 30 из 50 парламентариев выразили недовольство работой главы правительства, обвинив его в намеренном затягивании формирования кабмина, распущенного месяцем ранее, и нежелании консультироваться с национальным собранием по поводу выбора кандидатов.

Вторым интересующим парламентариев вопросом является неэффективная стратегия, которую министры приняли для борьбы с пандемией коронавируса. Также приоритетом «Блока 31» является продвижение закона об амнистии для диссидентов, штурмовавших в 2011 году парламент во время «арабской весны» и потребовавших привлечь к ответу экс-премьера Насера Мухаммада ас-Сабаха и нескольких парламентариев за коррупцию. В итоге эмир принял отставку правительства, а затем распустил национальное собрание. При этом ряд оппозиционеров поддержал демонстрантов.

Непрекращающееся противостояние между парламентом и правительством периодически приводит к смене состава органов законодательной и исполнительной власти, особенно часто это затрагивает министерство финансов. Все это, вкупе с плохо проработанной экономической стратегией, губительно сказывается на ситуации в стране, так как не позволяет принять действенные меры по сокращению дефицита бюджета, который за истекший финансовый год достиг 35,5 млрд долларов.

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