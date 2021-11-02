Нейросеть «Сбера» научилась создавать изображения на основе русскоязычных текстов

Москва, 2 ноября. Специалисты «Сбера» представили нейросеть, обученную генерировать изображения с помощью описания. Представители сервиса уверены, что новый алгоритм будет полезен в сфере дизайна.

Разработка «Сбера» носит название ruDALL-E — алгоритм обучается воспринимать и воспроизводить сразу два вида данных. Так, нейросеть способна основываться на текстах и описаниях, чтобы генерировать неограниченное число изображений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Сбера».

«Использовать ее можно для создания вариантов дизайна интерьера, стоковых изображений или векторных иллюстраций, материалов для рекламы, копирайтинга, архитектурного и промышленного дизайна», — сказано в заявлении.

Разработчики представили сразу два вида нейросети, которые отличаются параметрами. Так, ruDALL-E XL доступна для бесплатной загрузки и имеет расширенную версию E 12B, передает телеканал «360».

Нейросеть также использовали для обработки медицинских исследований в Москве. Алгоритм помогает медицинским работникам исследовать симптомы заболеваний.